Am Ostermontag, 1. April, ab 10 Uhr, startet in der Kolpinghütte in Ranschbach die Saison 2024. Es wird eine besondere sein, denn die Hütte im Wald oberhalb des Winzerdorfes wird 40 Jahre alt. Zur Eröffnung gibt es Livemusik vom Sänger, Gitarristen und Songwriter Robin Carpe, einen Wortgottesdienst sowie Essen, wie die Kolpingsfamilie Landau mitteilt. Im vergangenen Jahr hatte der Verein nach längerer Pause die Hütte wieder mit Leben gefüllt und eine regelmäßige Bewirtung auf die Beine gestellt. Ab dem 7. April startet dann der reguläre Hüttenbetrieb, geöffnet ist in den Sommermonaten immer an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Über das Jahr verteilt werde es in der Kolpinghütte weitere Events geben: Livemusik, Kunst und Lesungen ergänzen die normalen Öffnungszeiten.

Info

Weiter Informationen zur Kolpingsfamilie Landau und die Termine im Hütten-Jubiläumsjahr finden sich auf www.kolping-landau.de.