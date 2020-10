Die Kolpingfamilie Landau sammelt vom Montag, 26. Oktober, bis Freitag, 6. November, tragfähige Altkleider. Montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr (donnerstags bis 20 Uhr) werden neben dem Pfarrhaus und Pfarrbüro Heilig-Kreuz in der Augustinergasse in Landau Helfer der Kolpingjugend die Kleiderspenden entgegennehmen. Sie informieren auch über die Verwendung der Kleidung. Die Abgabe ist nur während dieser Zeiten möglich, das Pfarrbüro kann coronabedingt keine Säcke annehmen. Gesammelt werden gute, tragfähige und saubere Kleidung sowie Schuhe. Die Ware soll in Säcke verpackt abgegeben werden. Diese sind im Pfarrbüro erhältlich und liegen im Sammelzeitraum während der Öffnungszeiten vor der Eingangstür kontaktlos bereit. Für Rückfragen kann auch im Pfarrbüro unter 06341 86924 angerufen werden.

Die Sammlung ist Bestandteil einer bundesweiten Kolping-Aktion. Kooperationspartner ist die Kolping Recycling GmbH Fulda. Mit dem Erlös werden unter anderem Entwicklungshilfeprojekte in Nordbrasilien unterstützt.