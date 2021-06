Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montag gegen 8 Uhr auf der K6 zwischen Altdorf und Venningen. Wie die Polizei berichtet, setzte eine 47 Jahre alte Autofahrerin zum Überholen eines vorausfahrenden Traktors an, als dieser nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrerin und ihre zwei mitfahrenden Kinder wurden bei der Kollision verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Während an ihrem Fahrzeug Totalschaden entstand, wurde der Traktor leicht beschädigt. Während der Aufräumarbeiten und Bergung der Fahrzeuge war die Strecke kurzzeitig voll gesperrt. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 5000 Euro.