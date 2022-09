Wie die Polizei jetzt mitteilte kollidierte am Montagmorgen gegen 10.30 Uhr beim Abbiegen in „engem Bogen“ in die Edesheimer Straße in Hainfeld ein 50-jähriger Autofahrer mit einem Motorradfahrer, der vorfahrtsbedingt warten musste. Der Fahrer des Wagens wurde nach eigenen Angaben von der Sonne geblendet und übersah hierbei den Motorradfahrer. Während an seinem Fahrzeug leichter Sachschaden entstand, musste das Motorrad wegen austretendem Motorenöl abgeschleppt werden, informiert die Polizei. Da die Fahrbahn mit den Betriebsstoffen verunreinigt war, musste eine Spezialfirma für die Säuberung anrücken. Der Schaden liegt bei knapp 5000 Euro.