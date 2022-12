Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ist es am Dienstagmittag, 13.30 Uhr, an der Kreuzung L507/L540 bei Freimersheim gekommen. Ein 67-jähriger Autofahrer wollte von der L507 nach links auf die L540 einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 35-jährigen Autofahrerin, teilt die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Kollision wurde das Auto der Frau auf ein weiteres Fahrzeug im Kreuzungsbereich geschleudert. Die drei Autos wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die 35-Jährige erlitt Prellungen und kam in ein Krankenhaus. Der Unfallschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf mehr als 13.000 Euro.