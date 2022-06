Von Freitag bis Montag wird in Waldhambach die Kochlöffelkerwe gefeiert. Fassanstich ist am Freitag um 18 Uhr mit 30 Liter Freibier. Am Samstag beginnt das Kerwetreiben um 16 Uhr. Um 17 Uhr ist ein Festgottesdienst in der Kirche St. Wendelinus. Ab 20 Uhr wird die Hut-A-Band für Stimmung sorgen. Der Kerwesonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Frühschoppen. Der Förderverein für das kirchliche Leben vor Ort veranstaltet eine Tombola. Der Verein NIK bietet „Kerwedudde“ an. Kinder können auf einer Hüpfburg toben. Die Kerwe klingt mit am Montag um 20 Uhr mit einem Auftritt von TOPS-Troubadix-Amadeus aus. Für Bewirtung ist reichlich gesorgt.