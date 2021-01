Die Landauer Koalition aus Grünen, CDU und FDP will zwei weitere Schulsozialarbeiter wegen den Auswirkungen der Corona-Krise einstellen.

Für viele Schüler gehe durch die Einschränkungen das ganze alltägliche Umfeld in der Schule sowie der Umgang mit dem Freundeskreis verloren, schreiben die Fraktionsvorsitzenden Lea Saßnowski (Grüne), Susanne Burgdörfer (CDU) und Jochen Silbernagel (FDP). Die Familien müssten vieles übernehmen und stießen an ihre Grenzen oder seien völlig überfordert. „Dies betrifft nicht nur Familien mit einem bildungsfernen Hintergrund oder Familien mit einem geringen Einkommen und/oder geringer Teilhabe.“ Diese Rückmeldungen erhielten die Schulen sowie die Sozial- Jugendbehörden. „In dieser angespannten Zeit ist es umso wichtiger, dass die Kinder und Jugendlichen mit ihren Bedürfnissen und Problemen aufgefangen und mitgenommen werden.“ In Landau gebe es derzeit eine „Unterdeckung“ in diesem sozialen Bereich, schreiben die Fraktionsvorsitzenden.

Zwei befristete Stellen gefordert

Deshalb müssten befristet auf zwei Jahre zwei neue Stellen im Schulsozialbereich geschaffen werden – um die Familien zu entlasten und Kindern und Jugendlichen zu helfen. „Diese finanziellen Mittel sind im Bereich Jugend und für die Zukunft unserer Gesellschaft sehr gut investiert. Das Kindes- und Jugendwohl muss hier deutlich unterstützt werden.“