Die Koalition aus Grünen, CDU und FDP unterstützt die Kandidatur von Dominik Geißler (CDU) bei der Stichwahl zur Oberbürgermeisterwahl am 17. Juli. Seit 2019 bildeten die drei Fraktionen eine Koalition, heißt es in der Pressemitteilung. „Trotz unserer unterschiedlichen Überzeugungen und Hintergründe arbeiten wir gemeinsam an der Weiterentwicklung unserer Stadt.“

Die Koalition werde diese Arbeit unabhängig vom Ausgang der zweiten Runde der Oberbürgermeister gemeinsam bis zur nächsten Stadtratswahl gemäß dem Koalitionsvertrag fortsetzen. Die Unterzeichner – Lea Heidbreder und Lea Saßnowski für die Grünen, Ralf Eggers und Andreas Hülsenbeck für die CDU sowie Timo Niederberger und Elke Wissing für die FDP unterstreichen, sie hätten gemeinsam ein Interesse daran, dass weiterhin ein enges und vertrauensvolles Verhältnis gepflegt werde. Dominik Geißler bringe dafür die Voraussetzungen mit.

Explizit erwähnt werden als große anstehende Aufgaben die Klimaneutralität, ein ausgeglichener Haushalt, die Bewältigung der Energie- und Inflationskrise und die Entwicklung der Südpfalzbahn.

Der Kandidat der Grünen für die OB-Wahl, Lukas Hartmann, hatte bei der Wahl am 3. Juli zwar das stärkste Ergebnis für seine Partei bei Wahlen in Landau erzielt, ist aber nicht in die Stichwahl gekommen. Um das Amt bewerben sich nun Geißler und Maximilian Ingenthron (SPD).