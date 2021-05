Kulturdezernent Maximilian Ingenthron (SPD) steht auf der Bremse. Diesen Vorwurf erhebt zumindest die grün-schwarz-gelbe Koalition in Sachen Kulturbeirat. Wie berichtet, ist dieses Gremium Bestandteil der Koalitionsvereinbarung, und Ingenthron als zuständiger Dezernent muss für die Umsetzung sorgen. Nun wirft die Koalition ihm vor, erneut nur einen Sachstandsbericht gegeben, aber keine Satzung vorgelegt zu haben. Das müsse er bis Juni nachholen, damit der Stadtrat im Juli entscheiden könne, fordern die Koalitionäre. Aufgaben, Zusammensetzung und Wahl der Mitglieder seien längst ausführlich diskutiert, aber Ingenthron habe auch nach acht Monaten keine finale Satzung vorgelegt. Die Koalition geht allerdings nicht darauf ein, dass der Beirat auf Wunsch der Verwaltung von 20 Mitgliedern auf 17 geschrumpft werden soll, und dass man den Mitgliedern, anders als bei anderen Ausschüssen, nur Sitzungsgeld, aber keine Aufwandsentschädigung zahlen will, was Ingenthron als Zweiklassengesellschaft kritisiert hatte. Dass es für den neuen Beirat in diesem Jahr kein zusätzliches Geld geben werde, sei längst klar, erklärt Sven Kaemper, Vorsitzender der Landauer Grünen und Mitglied im Kulturausschuss, lediglich zu diesem Punkt.