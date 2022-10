Vor einer Gaststätte in der Ostbahnstraße in Landau haben sich vier Personen am Samstagabend eine Schlägerei geliefert. Mindestens ein Beteiligter wurde dabei verletzt, wie die Polizei mitteilt. Zunächst zofften sich zwei Besucher in einer Bar verbal, ehe sich der Streit nach draußen verlagerte. Dort kamen zwei weitere Personen hinzu und es wurde handgreiflich. Während die verletzte Person von den Beamten vor Ort angetroffen wurde, flüchteten die anderen Beteiligten. Zwei der drei Flüchtigen konnten jedoch schnell gefunden werden. Nach Abschluss der Ermittlungen kamen laut Polizei alle Beteiligten wieder auf freien Fuß, ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.