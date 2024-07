Nach den ersten beiden Ausgaben 2018 und 2019 wird es nach fünf Jahren Pause wieder ein Kneipenfestival in Landau geben. Das kündigt Sven Scherer von der Hatzenbühler Agentur Nachtlebenliebe an. Am Start sollen rund 30 Orte und circa 40 Künstler sein. Auf dem Rathausplatz soll es zudem eine Food-Meile geben. Die Dicken Kinder, DJ Olde, Acoustic Vibration, DJ Danny Malle, Cosmo Cat, DJ Denny Delano, Let’s Get Deep, Weinstraße 99, Jonny Rieger & Band und viele weitere Künstler, DJs und Bands sind laut Scherer dabei. Zudem verbinde ein Festivalbähnchen die verschiedenen Orte. Der Vorverkauf soll am 1. August beginnen, dann werde auch das komplette Programm veröffentlicht.

Im Netz

Weitere Infos zum Festival gibt’s im Netz unter Kneipenfestival-Landau.de.