Mit einem Baseballschläger in der Hand betrat ein 55-jähriger Mann am Mittwoch gegen 20 Uhr eine Kneipe in der Landauer Innenstadt und suchte augenscheinlich Streit, wie die Polizei berichtet. Es dauerte nicht lange, da kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem anderen 23-jährigen Gast. Der 55-Jährige soll hierbei den 23-Jährigen bedroht haben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Baseballschläger wurde sichergestellt. Zudem erhielt der 55-Jährige einen Platzverweis.