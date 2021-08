Mit 97,6 Millionen Euro hat die bundeseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) mehr als 3500 Projekte in der Südpfalz im ersten Halbjahr 2021 gefördert.

Wie das Berliner Büro der staatlichen Förderbank dem SPD-Bundestagsabgeordneten Thomas Hitschler aus Hainfeld mitteilt, floss mit einem Volumen von 54,5 Millionen Euro der Großteil der Fördersumme in die energieeffiziente Wohnraumförderung. Die KfW-Bank bezuschusste unter anderem den klimafreundlichen Bau und die energetische Sanierung von über 560 Wohneinheiten in der Südpfalz. Damit leiste KfW einen wichtigen Beitrag zur Klimaeffizienz beim Wohnen, erklärt Hitschler.

Auch die Förderung der privaten Ladeinfrastruktur wurde in der Region gut angenommen, wie die Zahlen des Berliner KfW-Büros zeigten. Über 2000 Zuschüsse in Höhe von insgesamt 2,2 Millionen Euro wurden für die Anschaffung und Installation privater Ladestationen vergeben. „Es ist gut, dass die Förderung zum Ausbau der Elektromobilität und damit zum Klimaschutz zieht“, so der Abgeordnete unter Verweis auf die ehrgeizigen Klimaziele, „die wir weiter verfolgen müssen“.

„Wichtiger Beitrag“

Die Nachfrage innerhalb der Corona-Sonderprogramme zeigte sich im ersten Förderhalbjahr nach Ende des Lockdowns und den schrittweisen bundesweiten Lockerungen erwartungsgemäß rückläufig. Die Summen machten dennoch deutlich, dass die KfW auch in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 weiterhin wichtigen Beitrag zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie in der Südpfalz geleistet habe, betont Hitschler. Über 100 Unternehmen wurden bis Ende Juni mit Corona-Krediten und Soforthilfen der KfW in Höhe von insgesamt mehr als 15 Millionen Euro unterstützt.

Die 1948 gegründete Kreditanstalt für Wiederaufbau ist die größte deutsche Förderbank, sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen, Städte, Gemeinden sowie gemeinnützige und soziale Organisationen. Für das erste Halbjahr 2021 belief sich das Gesamtfördervolumen der KfW-Bankengruppe auf 49,8 Milliarden Euro.