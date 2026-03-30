Wer den Klosterrundweg in Eußerthal läuft, kann Infos an den Stationen ab sofort zweisprachig nutzen. Wie das funktioniert.

Der Klosterrundweg in Eußerthal ist um ein digitales Angebot erweitert worden: Inhalte der Informationstafeln entlang des Weges sind nun auch in französischer Sprache verfügbar. Die Übersetzungen lassen sich über QR-Codes auf den Tafeln abrufen.

Der Themenweg führt rund um die historische Zisterzienserkirche und vermittelt an Stationen das Leben und den Alltag im ehemaligen Kloster. Start- und Endpunkt ist die Klosterkirche in Eußerthal. Von dort verläuft der Weg durch den Kirchgarten sowie entlang der Kirchstraße, Hauptstraße und Klostergasse und zeigt dabei die Geschichte des Ortes und seiner klösterlichen Vergangenheit.

Mit der neuen Ergänzung soll das Angebot insbesondere für französischsprachige Gäste zugänglicher werden, heißt es in einer Mitteilung. Der Klosterrundweg ist frei zugänglich und ganzjährig begehbar.

Infos

Büro für Tourismus in Annweiler, Am Meßplatz 1, Telefon 06346 2200, unter www.trifelsland.de, E-Mail info@trifelsland.de.