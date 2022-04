Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 33-Jährigen und zwei 17-Jährigen ist es am Mittwochvormittag in der Dammühlstraße in Landau gekommen. Der Ältere soll die beiden Jugendlichen zunächst beleidigt haben, dann kam es zu handfestem Streit. Ein bislang unbekannter Zeuge trennte die beiden Parteien, teilte die Polizei mit. Sie bittet diesen Zeugen, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 zu melden. Gegen alle Beteiligten wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.