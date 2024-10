Das Klinikum Landau-SÜW lädt für Donnerstag, 7. November, um 18 Uhr in ihrer Cafeteria zum Vortrag „Herzschwäche – Ursachen und Behandlung“ ein. Der Chefarzt der Hauptabteilung für Kardiologie und Stroke Unit, Privatdozent Stefan Vonhof, wird die Ursachen von Herzschwäche erläutern und Behandlungsmöglichkeiten vorstellen. Im Anschluss an die Präsentation haben die Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. Herzschwäche, auch bekannt als Herzinsuffizienz, ist eine ernsthafte Erkrankung, die Millionen von Menschen weltweit betrifft. Sie tritt auf, wenn das Herz nicht in der Lage ist, ausreichend Blut zu pumpen, um die Bedürfnisse des Körpers zu decken. Die spezialisierte Abteilung für Kardiologie und Stroke Unit der Klinik Landau bietet ein breites Behandlungsspektrum rund um die Herzgesundheit an, das alle gängigen Untersuchungen und therapeutischen Verfahren umfasst. Ziel ist es, die Herzgesundheit nachhaltig zu fördern und die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten zu verbessern.