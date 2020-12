Die Krise im Klinikum Landau-Südliche Weinstraße verschärft sich. Nicht nur in Landau, sondern auch in den Standorten Annweiler und Bad Bergzabern sind nun Mitarbeiter Sars-CoV2-positiv getestet worden. Nach dem Landauer Standort hat das Klinikum nun auch das Krankenhaus in Annweiler als „nicht aufnahmebereit“ gemeldet, teilt das Krankenhaus mit. Heißt: Auch hier gibt es nun einen Aufnahmestopp. In Landau gibt es nun 29 Corona-infizierte Mitarbeiter, in Annweiler fünf und in Bad Bergzabern zwei. Darunter sind auch Mitarbeiter externer Dienstleister, betont das Klinikum. Alle wurden nach Hause geschickt, die Kontakte werden nachverfolgt.

Weitere Informationen zur Lage in den Krankenhäusern gibt’s hier.

