Das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße erhält am Mittwoch, 17. Februar, vom Land eine erste Lieferung von 500 Impfdosen des Astrazeneca-Impfstoffs. Das hat Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch am Vormittag mitgeteilt. Das Klinikum will am Donnerstag mit den Impfungen beginnen. Die Impfdosen sollen an die Mitarbeiter der höchsten Kategorie in den drei Standorten Landau, Annweiler und Bad Bergzabern gehen. Die Impfungen gegen das Coronavirus sollen in der kommenden Woche abgeschlossen sein, teilt die Klinikleitung auf Anfrage mit.

Sorge vor Nebenwirkungen

Zwei Drittel des Personals seien bereit, sich impfen zu lassen, teilt das Klinikum weiter mit. Aber: Diese Zahl wurde Mitte Januar ermittelt, als das Klinikum noch davon ausging, Impfstoff der Firmen Biontech oder Moderna zu erhalten. Natürlich sei es auch unter den Mitarbeitern ein Thema, welcher Impfstoff geliefert wird.

Der Astrazeneca-Impfstoff ist weniger wirksam als die Vakzine anderer Hersteller. Laut Medienberichten melden Kliniken Personalausfälle wegen der Nebenwirkungen nach der Verabreichung des Impfstoffs.

„Welche Auswirkung die Belieferung mit Impfstoff der Firma Astrazeneca auf die Impfbereitschaft letztlich haben wird, wird man sehen müssen“, so das Klinikum. Der Klinikleitung sei die Berichterstattung bekannt, deshalb werde das Personal der höchsten Kategorie mit zeitlichem Puffer geimpft.