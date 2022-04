Das Klinikum Landau/Südliche Weinstraße lockert mit Wirkung seine pandemiebedingten Besuchsregeln. Seit November hatten nur Geimpfte und Genesene mit zusätzlichem negativen Test Zutritt erhalten. Jetzt reicht ein negativer PCR- oder Schnelltest einer offiziellen Teststelle aus. Besucher müssen sich ausweisen, einer Temperaturmessung unterziehen und dürfen keine Atemwegserkrankung haben. Außerdem müssen sich Besucher auf der behandelnden Station an- und abmelden, durchgängig eine FFP2-Maske tragen und die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten. Besuche sind nur zwischen 15 und 18 Uhr möglich und dürfen nicht länger als eine Stunde dauern. Außerdem darf jeder Patient nur einen Besucher pro Tag empfangen. Ausnahmen sind nur nach Absprache mit der behandelnden Station möglich. Das gilt beispielsweise für Angehörige, die sich von einem Sterbenden verabschieden möchten, sowie für Betreuer und medizinische Begleitpersonen. Das Krankenhaus weist darauf hin, dass man auch telefonische Auskünfte einholen kann. Dazu muss ein Codeworte mit der jeweiligen Station ausgemacht werden. Gekennzeichnete Gepäckstücke oder persönliche Gegenstände (mit Name, Vorname, Station und Zimmernummer) können am Haupteingang abgegeben oder abgeholt werden. Im Vinzentius-Krankenhaus gibt es laut Homepage noch keine generelle Besuchsmöglichkeit.