Die Hauptabteilung Unfall-, Hand- und orthopädische Chirurgie und Sportmedizin des Klinikums Landau ist für die Behandlung von schwer verletzten Personen zugelassen worden, die eines Arbeits- oder Schulunfall hatten. Wie sie selbst mitteilt, hatte sich die Klinik bisher lediglich am Durchgangsarztverfahren beteiligen dürfen. In der Abteilung von Chefärztin Mascha Trojer können nun schwere Arbeitsunfälle und Kinder nach Schulunfällen operativ versorgt werden. Die medizinische Versorgung eines beruflich oder schulisch bedingten Unfalls darf in Deutschland ausschließlich von Ärzten durchgeführt werden, die von der gesetzlichen Unfallversicherung zugelassen wurden. Voraussetzung dafür ist unter anderem, dass es standardisierte Behandlungsabläufe für jede Unfallverletzung gibt. Außerdem muss der Schockraum über moderne Beatmungs- und Infusionsgeräte verfügen und es muss eine Intensivstation sowie ein Hubschrauberlandeplatz vorhanden sein.