Der bekannte Fernsehmoderator und Humorist Pierre M. Krause war vor Wochen mit seinem Filmteam in der Südpfalz unterwegs, um Aufnahmen für seine „Pierre M. Krause Show“ zu machen. Nachdem am vergangen Sonntag Annweiler mit Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried im Mittelpunkt der Reihe „Pierre und die BürgermeisterInnen“ stand, ist am Sonntag, 25. April, um 23.20 Uhr in der Sendung im SWR-Fernsehen sein Rundgang durch Klingenmünster zu sehen.

Gemeinsam mit Ortsbürgermeisterin Kathrin Flory besuchte Krause Burg Landeck, um das Dorf von oben kennenzulernen, bevor er sich über die Verkehrssituation in der Dorfmitte informierte. Auch der Bau eines neuen Klettergerüsts an der Grundschule durch den Gemeindebediensteten weckte das Interesse des Moderators. Ein Besuch in einem Weinhof fehlte ebenso wenig wie die Teilnahme an einer Gemeinderatssitzung in der Klingbachhalle. Bereits ab Donnerstag können die Zuschauer die Sendung in der SWR-Mediathek abrufen. Nach der Sendung wird der Beitrag auch über den Youtube-Kanal zu sehen sein.