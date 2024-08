Am Wochenende wird im Ortsteil Klingen am Dorfgemeinschaftshaus Kerwe gefeiert. Samstag ab 17 Uhr stehen Bratwurst, Rebknorzenspieß, Flammkuchen, Wurstsalat und Pommes auf dem Speiseplan. Am Sonntag startet der Kerwetag mit einem Gottesdienst um 9.30 Uhr. Danach wird ein Weißwurstfrühstück angeboten und es gibt weitere Speisen. Ab 14 Uhr öffnet das Kuchenbuffet. Bei der Klingener Kerwe, deren Erlös der Kinder- und Jugendarbeit zugute kommt, wird am Sonntag um 16 Uhr zudem der Abschluss des Lesesommers gefeiert.