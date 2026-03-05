Anlässlich des 200. Jubiläums des Landauer Stadtwalds kommt der Wald in die Innenstadt: Am Freitag, 13. März, entsteht zwischen 9 und 13 Uhr im Queichpark zwischen dem Eduard-Spranger-Gymnasium und dem Freizeitbad La Ola ein Klimawäldchen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, pflanzen unter dem Motto „Wir holen den Wald in die Stadt“ Schüler des Eduard-Spranger-Gymnasiums gemeinsam mit Vertretern des Forstamts, der Stadt und der Gesellschaft StadtLeben Bäume – und alle können mit anpacken. Mit dem Klimawäldchen werde nicht nur symbolisch ein Stück Taubensuhl nach Landau geholt, sondern mehr Grün, mehr Schatten und mehr Bewusstsein für die Bedeutung des Waldes geschaffen, erklären Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne), Forstamtsleiter Philipp Hannemann und StadtLeben-Geschäftsführerin Nina Ziegler laut Mitteilung. Die Pflanzaktion ist der Auftakt für eine ganze Jubiläumsreihe: So sind ein Aktionstag zur Waldwirtschaft am 21. März, ein Veranstaltungswochenende „Walderleben mit allen Sinnen“ vom 18. bis 20. September im Stadtwald sowie ein Kunstwettbewerb für Grundschulklassen und Kita-Gruppen geplant.