Fridays for Future Landau ruft für Freitag, 31. Mai, zum Klimastreik auf – als Teil des bundes- und europaweiten Klimastreiks. Die Demo in Landau wird um 15 Uhr auf dem Theodor-Heuss-Platz am Eingang zum ehemaligen Gartenschaugelände starten. Es sind zwei Reden vorgesehen, bevor die Teilnehmer über den Marien- und Ostring in Richtung Innenstadt ziehen. Auf dem Obertorplatz wird es eine Zwischenkundgebung geben. Anschließend wird sich der Demozug über die Xylanderstraße wieder in Richtung LGS-Gelände bewegen. Hier werden die Buskers die Demo mit Live-Musik abrunden und ausklingen lassen.

Der Grund für die europaweiten Demonstrationen ist die Europawahl in 17 Tagen. Zusätzlich kommt in Landau noch die Kommunalwahl hinzu. Wie Katharina Steeg in einer Pressemitteilung unterstreicht, müssten sowohl europaweit als auch kommunal wichtige Entscheidungen getroffen werden, um die Klimaziele einzuhalten, Klimagerechtigkeit zu ermöglichen und eine Welt für nachfolgende Generationen zu schaffen und zu erhalten. Dazu brauche es eine klimafreundliche Politik. Ein Rechtsruck in Europa würde aber Stillstand bedeuten. Deshalb zeigt die Bewegung auch klare Kante gegen rechtsextreme Politik.