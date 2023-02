Am Freitag, 10. Februar, will die Gruppe Klimastreik Landau, eine Ortsgruppe der Fridays-for-Future-Bewegung, Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) und den Stadtratsfraktionen ein Forderungspapier zu mehr Klimaschutz übergeben. Das passiert bei einer Veranstaltung ab 18 Uhr im Alten Kaufhaus. Die Gruppe will ins Thema einführen und ihre Kernforderungen vorstellen und mit den kommunalpolitischen Vertretern vor Ort diskutieren. Der Abend wird moderiert von Vanessa Lynn, der Studioleiterin des privaten Radiosenders Antenne Pfalz.

Nach Einschätzung der Gruppe Klimastreik ist die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens und des 1,5-Grad-Ziels von entscheidender Bedeutung für die Zukunft der Menschheit. Daran müssten auch alle politischen Entscheidungen vor Ort gemessen werden. Der Forderungskatalog an die Kommunalpolitik enthalte daher Maßnahmen, um die Emissionen in Landau drastisch zu reduzieren, wohlwissend, dass die Stadt Landau „schon einiges an Klimaschutzmaßnahmen auf den Weg gebracht hat“. Ziel müsse es sein, die Stadt bis spätestens 2035 klimaneutral zu machen, eine möglichst regionale Energieversorgung mit regenerativen Energien aufzubauen sowie einen schonenden Umgang mit allen Ressourcen zu etablieren.