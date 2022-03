Die Aktionsgruppe Klimastreik Landau kündigt eine Großdemo zum nächsten globalen Streiktag der Initiative Fridays for Future am Freitag, 25. März, 12.05 Uhr, auf dem Rathausplatz an. Wie Kaycee Hesse für Fridays for Future mitteilt, ist zunächst eine Eröffnungskundgebung und dann ein Demozug durch die Innenstadt geplant. Weiterhin soll es eine „Menschenkette, Musik und mehrere Redebeiträge, unter anderem von der Bürgerinitiative ,Kein Erdöl’ aus Offenbach geben, um auch hier lokal ganz konkret ein Zeichen gegen die weitere Förderung fossiler Rohstoffe zu setzen“. Die Aktivisten fordern tiefgreifende Maßnahmen für globale Klimagerechtigkeit sowie deren konsequente Umsetzung – und zwar jetzt. Die Kundgebung steht unter dem Motto #PeopleNotProfit (Menschen, nicht Profit) gegen die Priorisierung von Kapitalinteressen über Menschenrechte und Ökosysteme. Von der deutschen Regierung würden entschlossenes Handeln und das Wahrnehmen historischer Verantwortung erwartet, heißt es weiter in der Mitteilung.