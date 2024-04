Die Verbandsgemeinde (VG) hat ein Klimaschutzkonzept erstellt. Was genau drin steht, davon können sich Bürgerinnen und Bürger am Donnerstag, 2. Mai, ein eigenes Bild machen. Bei der Vorstellung wird die Klimaschutzmanagerin Jessica Scherer eine Übersicht zum bisherigen Stand des Konzepts geben. Auch das Planungsbüro EnergyEffizienz GmbH ist vor Ort und wird die Ergebnisse der Potenzialanalyse in der VG aufzeigen. Laut Mitteilung können die Teilnehmer sich dann mit den ausgearbeiteten Klimaschutzmaßnahmen wie beispielsweise im Bereich erneuerbare Energien und private Haushalte vertraut machen. Einige der Maßnahmen wurden bei der Auftaktveranstaltung als Ideen vorgebracht.

Info

Die öffentliche Veranstaltung ist am Donnerstag, 2. Mai, 18 bis 20 Uhr im Sitzungssaal der Verwaltung am Meßplatz 1 in Annweiler. Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde. Auf der Internetseite gibt es weitere Infos: www.vg-annweiler.de