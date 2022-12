Der Landkreis Südliche Weinstraße, die Energieagentur Rheinland-Pfalz und der Verband Region Rhein-Neckar haben eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, auf Basis derer ein kommunaler Arbeitskreis Klimaschutz gegründet wird. Erklärtes Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, Maßnahmen auf dem Weg zu einer krisensicheren und klimaneutralen Energieversorgung umzusetzen. „Die erfolgreiche Entwicklung der nächsten Jahrzehnte hängt maßgeblich von der klimaneutralen Energieversorgung ab. Dafür kooperieren wir nachhaltig“, sagt Verbandsdirektor Ralph Schlusche. Die Energieagentur unterstützt den Arbeitskreis mit ihrer Expertise und berät die Kommunen, wenn es um die Umsetzung von Aktivitäten zur Energiewende und zum Klimaschutz geht. Kreis-Klimaschutzmanager Philipp Steiner betont: „Eine klimaneutrale Energieversorgung ist zugleich Investition in eine wettbewerbsfähige Südliche Weinstraße.“ Der Kreis arbeitet bereits an der Umsetzung von Maßnahmen, die sie in einem Klimaschutzkonzept erarbeitet hat.