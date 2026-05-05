Straßengrün und Pestizide: Der Stadtrat verändert in letzter Minute wegweisende Entscheidungen zum Umwelt- und Klimaschutz. Der Kulturkampf in Landau geht weiter.

Es ist ein großes Wort: Kulturkampf. Der ursprüngliche Kulturkampf war im 19. Jahrhundert zwischen Staat und katholischer Kirche, mittlerweile hat das Wort seine Bedeutung gewandelt. Dem Duden zufolge bezeichnet der Begriff nun auch die „Auseinandersetzung über kulturelle, ethische, soziale und andere Fragen innerhalb einer Gesellschaft“. Eines der Themen, das stets zum neuen Aufflackern des Konflikts führt, ist der Klimaschutz. Das war nun in zwei Fällen im Landauer Stadtrat zu beobachten. Worum ging’s?

Der erste Fall war die Begrünung von Straßen in Landau. Das Verhältnis von Grau und Grün im Straßenraum sollte verändert werden. Laut dem Beschlussvorschlag sollte ab 2026 die Hälfte, ab 2030 70 Prozent und ab 2035 gar 90 Prozent der „Multifunktionsflächen“ im Straßenraum begrünt werden. Der Begriff der Multifunktionsfläche ist wichtig, denn er bedeutet, dass die Fahrbahn selbst nicht eingerechnet wird. Die wird, wie gewohnt, asphaltiert oder gepflastert. Es geht ausschließlich um die Flächen neben der Fahrbahn.

CDU will sich nicht festlegen

Dafür sprächen gute Argumente, sagte der für Umwelt zuständige Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne) in der jüngsten Sitzung des Stadtrats. Kurz gefasst: Je weniger Grau in einer Straße ist, desto lebenswerter wird sie. Im Sommer heizt sie sich deutlich weniger auf. Deshalb und durch den Schatten möglicher Bäume kann man sich auch in der Mittagssonne dort aufhalten – und in der Nacht kühlt es sich auch besser ab.

Der festen Regelung wollten hingegen unter anderem die SPD und die CDU nicht folgen. Wie Peter Lerch für die Christdemokraten argumentierte, gehe es seiner Partei darum, dass der Stadtrat sich nicht auf diese starren Quoten festlegen solle. Der Städtebund sage, dass das nicht umsetzbar sei. Stattdessen forderte die CDU, dass der Anteil an Straßengrün „wo möglich“ gesteigert werden solle – und zwar als jeweilige Einzelfallentscheidung.

Hartmann wird zornig

Ähnlich argumentierte Jennifer Braun für die Sozialdemokraten. Die SPD schlage ebenfalls vor, die Quote als Orientierungsrahmen, also unverbindlich, zu verankern. Und dass mit Rasengittersteinen belegte Flächen ebenfalls als begrünt gelten sollen. Ein Vorschlag, auf den die CDU umschwenkte und der sich dann auch unter anderem mit Stimmen der FWG durchsetzte. Auch wenn Bernd Löffel (CDU) betonte, es gehe nicht um Parkplätze. Der Unterschied zwischen einem Busch und Rasengittersteinen ist aber, dass man auf letzteren parken kann.

Das wiederum erzürnte den Bürgermeister. Der Vorschlag sei über Monate in sieben Gremien vorberaten worden, SPD und FWG hätten vor rund einer Woche Zustimmung signalisiert. Nun folge in der Sitzung die kurzfristige Rolle rückwärts.

Flächen nur noch an Öko-Betriebe?

Bereits zuvor gab es Kritik: Der Vorschlag geht auf den Klimarat zurück, bei dem Landauer Bürger beteiligt wurden. Und diese hatten bereits ihr Unverständnis darüber kundgetan, dass er bereits vor dem Gang durch die Gremien von der Verwaltung verwässert worden sei.

Zweites Thema, gleiches Schema: Bereits 2019 hatte die Pfeffer&Salz-Fraktion beantragt, dass Landau pestizidfreie Kommune werden solle. Daraus wurde in den vergangenen Jahren, dass die Verwaltung nur noch landwirtschaftliche Flächen an Betriebe verpachten solle, die ökologisch arbeiten, also ohne Pestizide. Finde man keine, sollen die Flächen aufs „Ökokonto einzahlen“, also renaturiert werden. Der Vorschlag wurde ebenfalls vom Klimarat eingebracht.

Änderungen ad hoc

Bei der aktuellen Lage im Weinbau sollte das kein Problem sein, merkte Hartmann an, denn wegen der Überproduktion würden immer mehr Weinbauflächen nicht mehr genutzt werden. Das sieht die CDU anders, wie Leon Pabst deutlich machte. Flächen konventioneller Winzer drohten brachzufallen, wenn die Neuerung bei Vertragsverlängerungen oder -änderungen greife.

Das wurde in der Sitzung geändert, es gilt nur noch bei Neuverpachtungen. Zudem schlug Pabst für die CDU vor, dass, wenn sich kein Öko-Landwirt oder -Winzer melde, auch konventionell arbeitende Winzer die Flächen sichern können. Damit kam doch noch eine Mehrheit zustande. Hartmann und die Grünen kritisierten hierbei deutlich, dass Klima- und Umweltschutz für SPD und CDU keine Rolle spielten. Es sei der einzige Punkt, bei dem sich die beiden Parteien einig seien, spitzte ein Grünen-Mitglied zu.

Hartmann hat den Mitgliedern des Klimarats am Mittwoch bereits eine E-Mail geschickt. „Ich bedauere beide Entscheidungen sehr“, schreibt er. „An Ihrem Engagement lag es nicht. Für die Gespräche mit Fraktionen und Präsenz bei den Sitzungen danke ich Ihnen ausdrücklich. Leider fürchte ich, dass auch der Windkraftforderung für den Stadtwald (...) auf ähnliche Weise mitgespielt werden wird. Ökologie hat in diesem Stadtrat leider nur eine Minderheit an Unterstützerinnen und Unterstützern. Das war zwar auch 2019 bis 2024 so, doch konnte in dieser Zeit durch Verträge noch einiges erreicht werden.“ Der Kulturkampf könnte also bald in eine neue Runde gehen.