Der erste Landauer Klimarat hat die Arbeit aufgenommen. Die Mitglieder zwischen 16 und 89 Jahren beschäftigen sich ab sofort ein Jahr lang mit konkreten Fragen des Klimaschutzes in der Stadt, wie die Verwaltung nach der Kickoff-Veranstaltung im Goethepark mitteilt. Themenschwerpunkte seien Ernährung, Strom, Wärme und Mobilität. Eingeläutet werden die Themen jeweils durch einen Vortrag zum aktuellen Forschungsstand durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Uni Landau. Auf diesem Wissen und ihren Alltagserfahrungen aufbauend, beraten sich die Klimaratsmitglieder zu wichtigen Klimafragen. Der Landauer Klimarat ist nach Angaben der Verwaltung ein neues Instrument der Beteiligung von Bürgern in der Stadt. Ziel sei es, Fragen des Klimaschutzes in die Breite der Bevölkerung zu tragen und sich zu anstehenden Entscheidungen die Meinung eines repräsentativen Teils der Bürger einzuholen. Ab Frühsommer 2025 erarbeitet der Klimarat eine Bürgerinnen-und-Bürger-Empfehlung für den Stadtrat, die diesem nach der Sommerpause vorgestellt wird.