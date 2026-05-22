Die Mitglieder des Landauer Klimarats sind frustriert über die Art und Weise, wie mit den Empfehlungen des Gremiums im Stadtrat umgegangen wird.

In seiner Sitzung im April hatte der Landauer Stadtrat gleich zwei Empfehlungen des Klimarats abgelehnt, erinnert Vorsitzende Verena Hofmann in der Mitteilung des Rats. Dabei ging es um mehr Straßenbegrünung und die Verpachtung städtischer Flächen nur noch an Öko-Winzer.

Die CDU lehnte „eine konkrete Zielsetzung gänzlich ab, die Freien Wähler veränderten spontan ihre Haltung gegenüber den vorigen Abstimmungen im Bau- und Umweltausschuss und die SPD suchte den Kompromiss mit der CDU, obwohl deren Stimmen für eine Mehrheit nicht erforderlich gewesen wären“. Es sei „besonders frustrierend“, dass im Umwelt- und Bauausschuss die Vorschläge noch mehrheitlich angenommen worden seien, so Hofmann weiter.

Bürger unzufrieden mit Beteiligung

Die Entscheidungsgewalt liege „selbstverständlich“ beim Stadtrat, heißt es weiter in der Mitteilung des Klimarats. Dennoch müsse man sich wundern, wie mit den Empfehlungen des repräsentativen Bürgergremiums umgegangen wird. Trotz dieser ernüchternden Ergebnisse wollen sich die Mitglieder des Klimarats nun für ihre verbleibenden Empfehlungen und eine Neuauflage des Gremiums einsetzen.

Der Klimarat wurde von der Stadtverwaltung ins Leben gerufen. 21 Landauer wurden zufällig ausgewählt und sollten sich mit Klimafragen auseinandersetzen. Am Ende des Beteiligungsprozesses stand ein Gutachten mit Empfehlungen.