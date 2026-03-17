Bis ins vergangene Jahr hat der Landauer Klimarat getagt – und Empfehlungen ausgesprochen. Wie damit umgegangen wird, irritiert Teilnehmer. Ein Problem der Bürgerbeteiligung?

Es war ein ambitioniertes Projekt: 21 Landauer haben sich auf Initiative der Stadtverwaltung zum Klimarat zusammengeschlossen. 21 Menschen haben zwölf Monate lang nicht nur über konkrete Fragen zum Klimaschutz in ihrer Stadt nachgedacht, sondern auch Empfehlungen abgeleitet. Allein die Nachbearbeitung und Erstellung des Abschlussberichts habe drei bis vier Arbeitstage in Anspruch genommen, sagt Vorsitzende Verena Hofmann heute. Eigentlich vorbildliche Bürgerbeteiligung. Bliebe da nicht eine gewisse Unzufriedenheit, von der Hofmann berichtet.

Die 28-Jährige habe sich für die Teilnahme an diesem beratenden Gremium beworben, weil ihr das Klima und die Klimapolitik wichtig seien. Sie sei in keiner Partei Mitglied, erklärt die Doktorandin in der klinischen Psychologie. Ende 2024 habe die Arbeit des Klimarats begonnen, ein Jahr darauf sei sie mit dem Abschlussbericht zu Ende gegangen. Die Mitglieder des Rats hätten einige Empfehlungen abgegeben, darunter auch die zur Entsiegelung von Straßenflächen. Sie sei die erste, die den Weg in die Stadtpolitik gefunden hat, berichtet Hofmann, und der Umgang mit ihr lässt sie verwundert zurück.

„Das ärgert mich“

Zunächst: Das Gremium wurde als reines Beratungsgremium gegründet. Das sei ihr völlig klar, sagt Hofmann, und die Entscheidung fällen die gewählten Stadträte, nicht die ausgelosten Teilnehmer des Klimarats. Aber die Mitglieder haben viel Zeit in ein Gremium investiert, das von der Stadt initiiert wurde. Und nun finde man seine Empfehlung in dem Beschlussvorschlag nicht mehr wieder. Die sei mehrfach überarbeitet worden, dazu sei sie zweimal zur Beratung in einem Ausschuss gewesen und dann wieder aufgeschoben worden. Doch was wollten die Klimaräte?

Verkürzt ausgedrückt: Das Verhältnis von Grün zu Grau im Straßenraum soll verändert werden – es solle doppelt so viel Grün wie Grau geben. Dabei wurde direkt der Bezugsrahmen geändert: „Bei uns ging es um den ganzen Straßenraum, nun wird aber die Fahrbahn außen vor gelassen“, sagt Hofmann. Danach hätten auch noch die Stadtratsfraktionen ihre Bedenken geäußert. Hauptargument: die Kosten. „Das ärgert mich“, sagt Hofmann dazu.

Nicht nur meckern, auch Positives sehen

Denn: Die Lokalpolitik rechne viel zu vereinfacht. Denn der Parkraum koste auch Geld, das der einzelne Parkplatz nicht einspiele, sagt die Landauerin. Dazu kämen noch die positiven Auswirkungen, die das Grün auf die Menschen und die Stadt habe. All dies spiegele sich nicht in der Debatte wider – man tue nur so, als sei es schlicht teuer zu entsiegeln, sagt Hoffmann. Wie teuer es aber werde, hänge auch von der Bepflanzung nach der Entsiegelung ab. Auch dieser Punkt werde nicht entsprechend beachtet. Aber Hofmann möchte auch nicht nur meckern, sondern Positives sehen.

Die Stadt habe den Klimarat sehr gut bei der Arbeit unterstützt, sagt sie. Zudem sei positiv, dass man sich mit den Vorschlägen der Bürger befasse und auseinandersetze. „Es wurde nicht direkt abgewunken“, betont sie. Nur wäre speziell für den Entsiegelungsvorschlag jetzt ein guter Zeitpunkt, denn wegen des anstehenden Fernwärmeausbaus werde nun sowieso an den Straßen gearbeitet. „Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben.“ Aber so oder so, die Arbeit im Klimarat sei keine verschwendete Zeit gewesen. Trotz ihrer Verwunderung würde sie sich wieder bewerben, sagt die Doktorandin.