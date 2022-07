Rund 40 Menschen haben am Freitag ab 13.30 Uhr in der Innenstadt am Start der Kundgebung der Initiative Fridays for Future teilgenommen. Es gehe darum, die Politik aufzufordern, endlich etwas zur Verringerung der Folgen der Klimakrise zu tun, sagt Co-Organisatorin Flora Dahlhausen. Sie vermisse ernsthafte Anstrengungen. „Es wird viel zu wenig gemacht“, stimmt ihr die mitorganisierende Clara Reis zu. Die lokale Forderung der Initiative: Der nächste Oberbürgermeister müsse Klimaschutzmaßnahmen aktiv unterstützen. Der Demozug führte über die Innenstadt in den Goethepark. Dort war die Abschlusskundgebung.