Zum Stadtgeburtstag 750 Jahre Stadtrechte Landau hat ein breites Bündnis, bestehend aus Fridays for Future Landau, Greenpeace Landau und den Students for Future Landau, für heute von 14 bis 23 Uhr das erste Klimafestival im Goethepark organisiert. „Wir haben gemerkt, dass Demonstrationen in kleineren Städten zunehmend weniger Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, deshalb haben wir uns entschieden, etwas Neues auszuprobieren“, sagt Tim Melchert, Greenpeace Landau, laut einer Mitteilung von Fridays for Future. Es soll viele Info-, Aktions- und Mitmach-Stände rund um Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit geben. Das Fest sei für die ganze Familie interessant, man wolle Menschen erreichen, die nicht die typischen Demogänger sind, unterstreicht Kaycee Hesse von Fridays für Future.

Extremwetterereignisse, vor denen seit Jahren gewarnt werde, seien kein Phänomen der Zukunft mehr, sondern die Realität von heute, die uns alle betreffe, verdeutlicht Sky Kersten von Fridays for Future. „Gerade jetzt wird es Zeit, die Menschen da abzuholen, wo die Klimakrise ihnen gezeigt hat, dass es sie wirklich gibt, und ihnen aufzuzeigen, dass es Möglichkeiten gibt, aktiv zu werden.“

Neben reichlich Bühnenprogramm mit mehreren Musikgruppen, Poetry Slam und Redebeiträgen steht zusätzlich von 17 bis 18 Uhr eine Skater-Night durch die Innenstadt an. Am Abend treten die Bands Feasco (ab 19 Uhr), X-Rays (ab 20.15 Uhr) und Maiva (ab 21.30 Uhr) auf. Bereits um 14.30 Uhr spielt TOFF.