Vor dem Hintergrund, dass in der kommenden Woche die ersten potenziellen Investorengruppen die ehemalige Fachklinik in Haardt besichtigen, teilt die Klimaaktion Neustadt mit, dass sie den Haardter Ortsbeirat und die Genossenschaft Haus Siebenpfeiffer in ihrem Anliegen unterstützt, einen Abriss aus ökologischen Gründen zu verhindern. Vielmehr solle die alte Fachklinik erhalten, saniert und als Dorfzentrum genutzt werden. Nach Jahren der Diskussion über die zukünftige Nutzung des Baukörpers fordert die Klimaaktion, dass sich Eigentümer im Gebäudebestand auf Erhalt, Pflege, Recycling, Energiereduzierung und Sanierung konzentrieren. Auch bei der früheren Fachklinik sollten die modernsten, nachhaltigsten Technologien und umweltschonendsten Techniken bei der Sanierung, dem Wärmeschutz und der Energieversorgung angewendet werden, zum Beispiel durch Photovoltaik-Anlagen und regenerative Dämmstoffe. Auch ein modernes Mobilitätskonzept zur Reduzierung von privaten Fahrzeugen solle integriert werden, zum Beispiel durch überdachte Fahrradstellplätze, Car-Sharing-Parkplatz und den Ausbau des ÖPNV-Angebotes. Dazu nötige öffentliche Mittel sollen unter anderem von Bund und Land zur Verfügung gestellt werden. Für ein lebendiges Miteinander im Quartier sei ein Dorfzentrum – wie vom Haardter Ortsbeirat geplant und vom Stadtrat beschlossen – ideal. Der Haardter Ortsbeirat habe überzeugende Eckpunkte für eine gemeinwohlorientierte Nutzung der ehemaligen Fachklinik vorgelegt.