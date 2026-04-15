Wer hat die älteste Gefriertruhe oder den ältesten Gefrierschrank in der Verbandsgemeinde Edenkoben? Die Verbandsgemeinde (VG) startet eine Aktion für den Klimaschutz. Gesucht wird die älteste noch in Betrieb befindliche Gefriertruhe oder der älteste Gefrierschrank in der Verbandsgemeinde Edenkoben. Zu gewinnen gibt es laut einer Pressemitteilung der Verbandsgemeinde Edenkoben 500 Euro für eine neue Gefriertruhe oder einen neuen Gefrierschrank inklusive Beratung und Austausch. „Alte Geräte brauchen oft ein Vielfaches an Energie gegenüber moderneren Modellen – ein guter Anlass also, den eigenen Stromfressern auf die Spur zu kommen“ wird VG-Klimaschutzmanagerin Kristina Schneider in der Mitteilung zitiert.

Dabei soll nicht nur das älteste Gerät gewinnen, das mindestens 15 Jahre alt sein muss. Auch für Truhen oder Schränke, die auf den Plätzen zwei bis sechs landen, erhalten Eigentümer jeweils 100 Euro beim Neukauf einer Gefriertruhe oder eines Gefrierschranks. Gefrierfächer in Kühlschränken sind vom Wettbewerb laut VG ebenso ausgeschlossen wie der Rechtsweg zur Überprüfung der Juryentscheidung. Bis spätestens 8. Mai muss ein Bild von der mindestens 15 Jahre alten Truhe und vom Typenschild bei der VG-Verwaltung unter der E-Mail-Adresse klimaschutz@vg-edenkoben.de eingehen. Oder aber ein Bild von der Rechnung. Fragen rund um die Aktion beantwortet Klimaschutzmanagerin Kristina Schneider. Telefon 06323 959-297.