Die Klimaschutz-Initiative Fridays for Future kündigt für Freitag, 13.30 Uhr, eine Kundgebung für soziale Klimagerechtigkeit in der Stadtpolitik an. Start ist auf dem Landauer Rathausplatz, teilt Kaycee Hesse für Fridays for Future mit. Der Demozug soll durch Markt- und Reiterstraße über die Königstraße, Kramstraße und den Westring in den Goethepark führen. Dort soll es dann eine Abschlusskundgebung mit Kuchen, Getränken, Musik und verschiedenen Programmpunkten geben. „Landau muss ihren Beitrag als Stadt zur Einhaltung des 1,5 Grad-Ziels leisten und sich für eine nachhaltige, klimaneutrale Zukunft aufstellen“, teilt die Initiative weiter mit. Weiterhin wird gefordert, dass der nächste Oberbürgermeister Klimaschutzmaßnahmen unterstützen müsse. Zudem soll der ÖPNV ausgebaut und für möglichst viele Menschen kostenlos nutzbar sein.