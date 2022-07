Von der Idee bis zur Einweihung hat es drei Jahre gedauert: Mit großer Freude hat die Gemeinschaft der Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung am Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus in Landau ihre neue Kletterwand in Gebrauch genommen.

„Ich bin total begeistert“, gestand Schulleiterin Monika Hirschfeld laut einer Pressemitteilung der Caritas bei der Einweihungsfeier. Die neue Kletterwand, die im Unterricht und in AGs sowie im Rahmen therapeutischer Maßnahmen eingesetzt werden könne, erlaube, den Schülern in Sicherheit Bewegungserfahrungen zu sammeln, die für sie anders oft kaum möglich seien und die sie „stark machen“ könnten. So sei sie auch für auf den Rollstuhlfahrer geeignet.

Sponsoren gefunden

Die Idee dazu hatte 2019 die damalige Praktikantin Annika Reinhardt. Sie hatte bei einer Gruppenexkursion die Möglichkeiten entdeckt, die eine Kletterwand für die motorische Entwicklung bietet. Sponsoren fanden sich unter anderem im Sender Radio Regenbogen über die Aktion „Kinder unterm Regenbogen“ und mit den Hörerspenden von 16.700 Euro.

Martin Schuberth, Leiter des Caritas-Förderzentrums St. Laurentius und Paulus, kündigte als kleines Geschenk Zuwachs für die Schulbibliothek an: das von Steven E. Schmid und Peter Reichenbach herausgegebene Buch „Die Philosophie des Kletterns“. Ein Zitat daraus gab er den Gästen mit auf den Weg: „Klettern ist eine ideale Pause vom Rest der Welt.“