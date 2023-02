Ein 44-Jähriger ist am Sonntagmittag in der Kletterhalle in Landau aus mehreren Metern Höhe abgestürzt. Wie die Polizei mitteilt, seilte sich der Mann mit kleinen Sprüngen von einer sechs Meter hohen Wand ab. Ein Kollege sicherte ihn durch ein Seil mit halbautomatischem Sicherungsgerät. Laut dessen Angaben funktionierte die halbautomatische Sicherung nicht mehr, sodass das Seil durch seine Hände rutschte und der Kletterer aus drei bis vier Metern Höhe abstürzte. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die BG Unfallklinik nach Ludwigshafen geflogen, die Schwere seiner Verletzungen ist noch unklar. Das halbautomatische Sicherungsgerät wurde zur Prüfung sichergestellt. Ob ein strafrechtliches Verhalten vorliegt, wird noch geprüft.