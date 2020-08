Lebensgefährliche Verletzungen hat sich ein 64-jähriger Kletterer am Montag gegen 17 Uhr bei einem Sturz zugezogen. Laut Polizei war der Mann mit seiner Frau am Rappenfelsen zwischen Vorderweidenthal und Lauterschwan unterwegs. Es muss sich wohl vergriffen haben oder ausgerutscht sein, vermutet die Polizei. Der Mann stürzte 15 Meter in die Tiefe und zog sich schwerste innere und Kopfverletzungen zu. Seine Frau verständigte die Polizei. Ihr Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Westpfalzklinikum nach Kaiserslautern geflogen.