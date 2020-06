Wegen der Verwüstungen auf der Kleinen Kalmit am frühen Morgen des 1. November 2019 müssen ein 16-Jähriger aus Landau und ein 17-Jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße einige Stunden gemeinnütziger Arbeit leisten. Viel mehr wurde von dem Urteil, das ein Jugendrichter beim Amtsgericht Landau am Mittwoch verkündet hat, nicht bekannt. Die Verhandlung war nichtöffentlich. Wie das Gericht mitteilte, wurden die Angeklagten mit Erziehungsmaßregeln belegt. Die Jugendlichen haben zugegeben, mit einem im Landauer Goethepark gestohlenen Radlader das Vordach der Mater-Dolorosa-Kapelle auf der Kleinen Kalmit zwischen Arzheim und Ilbesheim sowie die komplette Prinz-Eugen-Hütte am Fuß der Erhebung niedergerissen zu haben. Spuren an der linken Seitenwand der Kapelle der katholischen Kirchengemeinde St. Georg belegen zudem, dass die jungen Leute auch versucht haben, mit den Gabelzinken des Radladers die Kapelle aus dem Fundament zu heben und umzuwerfen. Auf dem Weg dorthin hatten sie unter anderem Laternen, Schilder, Weinberge beschädigt. Die Staatsanwaltschaft beziffert den Sachschaden auf knapp 110.000 Euro. Nach Mitteilung der Anwältin eines der Angeklagten war Alkohol im Spiel. Die jungen Männer könnten sich die Tat selbst nicht erklären.