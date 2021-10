Nicht wie ursprünglich geplant um 14 Uhr, sondern erst um 14.30 Uhr beginnt am Sonntag, 7. November, die Prozession von der St. Georgskirche in Arzheim hinauf auf die Kleine Kalmit. Dort wird Bischof Karl-Heinz Wiesemann dann nicht um 14.30 Uhr, sondern um 15 Uhr die Segnung der Kapelle vornehmen und ein Pontifikalamt feiern. Anschließend lädt die Kirchengemeinde zur Reunion direkt an Ort und Stelle. Sollte es regnen, finden Einsegnung und Gottesdienst dennoch an der Kapelle statt, die gesellige Zusammenkunft wird dann aber ins Pfarrheim St. Georg in der Arzheimer Hauptstraße 111 verlegt.