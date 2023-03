Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Gerüst ist weg – der Bischof kann kommen. Am Sonntag, 7. November, wird er die Kapelle auf der Kleinen Kalmit segnen. Sie ist zwei Jahre nach den Verwüstungen wieder das Kleinod, das die Menschen so lieben. Auch ein Ersatz für die Arzheimer Hütte bahnt sich an.

Pfarrer Karsten Geeck von der katholischen Pfarrei St. Georg in Arzheim ist zuversichtlich, dass es trocken bleibt. Sein Wort in Gottes Ohr, denn am Sonntag um 14.30 Uhr startet an der Kirche