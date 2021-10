Zwei Jahre nach der mutwilligen Zerstörung des Vordachs der Kapelle auf der Kleinen Kalmit ist der Schaden behoben. Die Freude darüber, dass ihr beliebtes, fast 270 Jahre altes Kirchlein wieder in Schönheit erstrahlt, ist so groß, dass die Katholiken der Pfarrei St. Georg in Arzheim zur Wiedereinweihung den Bischof eingeladen haben. Am Sonntag, 7. November, um 14 Uhr wird eine Prozession von der St. Georgskirche hinauf zur Kalmit-Kapelle führen, wo Bischof Karl-Heinz Wiesemann mit Pfarrer Karsten Geeck die heilige Messe feiern und das Gotteshaus segnen wird. Zwei Jugendliche hatten in der Nacht auf den 1. November 2019 ihr Unwesen auf der Anhöhe zwischen Arzheim und Ilbesheim getrieben und damit für große Empörung gesorgt.

Spenden decken Kosten

Die Kosten bleiben mit rund 45.000 Euro wohl im Rahmen, wie die Landauer Architektin Sonja Behrens berichtet. Das bedeutet, dass die Reparaturen komplett über die Spenden finanziert werden können, die innerhalb kurzer Zeit zusammengekommen waren. Die Konstruktion des Vordachs wurde unter Wiederverwendung zweier alter Holzpfeiler erneuert und verstärkt, das Dach mit Naturschiefer gedeckt.

Derzeit ist der Maler noch zugange. „Das Gerüst wird weg sein, bis der Bischof kommt“, versichert Behrens.