Tauschen und upcyclen, statt wegwerfen und neu kaufen – so lautet die Devise des Teams der städtischen Jugendförderung. Es lädt für Mittwoch zur Kleidertauschparty vor dem Haus der Jugend ein. Kinder und Jugendliche sollen was Neues für den Kleiderschrank finden können und dabei Geld sparen und etwas Gutes für die Umwelt tun. Das gelingt dann, wenn alle eigene Kleidungsstücke mitbringen, die sie nicht mehr tragen und loswerden möchten, und sich aus der Sammlung neue Stücke aussuchen. Wer den Fundstücken noch einen individuellen Touch verpassen möchte, kann diese an der Upcycling-Station durch Batiken oder Bleichen umgestalten. Beginn ist um 16 Uhr im Innenhof des Hauses der Jugend auf dem Thomas-Nast-Platz. Ende der Veranstaltung ist 19 Uhr. Infos liefert Maximilian Kruft unter Telefon 06341 135184 oder per E-Mail an maximilian.kruft@landau.de.