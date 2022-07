Die Ortsgruppe Landau von Greenpeace Landau lädt für Freitag, 29. Juli, zu einer Kleidertauschparty ein. „Bei steigenden Preisen durch die Inflation und in Zeiten der Klimakrise wollen wir im Rahmen des Earth-Overshoot-Days den Menschen etwas Gutes tun und haben eine Kleidertauschparty organisiert. Das ist nicht nur gut für den Geldbeutel, sondern auch fürs Klima“, schreibt Jonathan Kuhlmann. Getauscht werden kann von 16 bis 19 Uhr in der Moltkestraße 9 in Landau. Das Mitbringen von Kleidung ist auf drei Kleidungsstücke reduziert, „dafür kann umso mehr mitgenommen werden“.