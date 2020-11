Ein Unbekannter hat zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Samstag, 19 Uhr, aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hamburger Straße in Landau Kleidung gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, gelangte der Kleiderdieb vermutlich durch eine offene Tür in das Gebäude. Am Kellerraum brach er das Vorhängeschloss auf. Dort stahl er einen Koffer mit hochwertiger Kleidung. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.