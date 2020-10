Die Landauer Streetworker bitten für einen Kleiderspendenbasar am 8. November im Haus der Jugend noch um Kleidung. Wer spenden möchte, kann die Kleidung immer freitags zwischen 9 und 20 Uhr (außer in den Herbstferien) in der Waffenstraße 5 in Landau vorbeibringen. Vor allem Winterkleidung werde gebraucht.