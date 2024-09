Die Streetworker der Stadt Landau sammeln wieder Winterkleidung für Erwachsene. Das teilt die Stadt mit. Ob Mantel, Mütze, Schal oder Stiefel – gespendete Stücke in verschiedenen Größen, Farben und Formen für Damen und Herren sollen dann beim Kleiderbasar am Sonntag, 15. September, im Haus der Jugend in der Waffenstraße 5 in Landau angeboten werden. Bedürftige sind dann von 12 bis 14 Uhr eingeladen, sich kostenlos mit Kleidung einzudecken. Wer den Basar mit Sachspenden unterstützen möchte und brauchbare Winterkleidung für Erwachsene, Schuhe, Handtücher, Decken oder Bettwäsche abzugeben hat, kann diese am Samstag, 14. September, zwischen 10 und 12 Uhr im Haus der Jugend vorbeibringen. Wegen der begrenzten Lagerkapazität kann pro Person nur maximal ein Umzugskarton mit Spenden angenommen werden. Bei weiteren Fragen stehen Streetworker Alexander Komm, Telefon 0173 2989281 und die Streetworkerinnen Johanna Dreisigacker, Telefon 0174 9089353 und Leonie Lobbe, Telefon 0174 1679847 zur Verfügung.