Die seit Mitte September bestehende Gruppe „Linke Hände“ hat ihre erste offizielle Aktion in Form einer Kleiderausgabe für Kinder veranstaltet. Rund 60 Menschen aller Altersgruppen und verschiedener Kulturen und Nationen nahmen das Angebot wahr, wie die Fraktion Die Linke berichtet. Die Organisatoren boten zudem warme Suppen an – auch, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Das nächste Treffen der „Linken Hände“ ist am 14. November um 17.30 Uhr im Haus Südstern in der Weißenburger Straße.